Wasserstand im Neusiedler See weiter gesunken

Neusiedl am See – Im Neusiedler See ist der Wasserstand bisher auch nach den heißen Sommertagen weiter gesunken. Er beträgt derzeit 115,15 Meter über Adria und liegt damit 26 Zentimeter unter dem langjährigen Mittel. Auch der Regen der vergangenen Tage habe daran nichts geändert. "Wir sind noch am absinkenden Ast", sagte Christian Sailer vom Hauptreferat Wasserwirtschaft des Landes Burgenland im Gespräch mit der APA.