Wirbel um Jubel: Suarez verschärfte Krise von Barcelona und Koeman

Madrid/Barcelona - Für seinen pikanten Telefon-Jubel lieferte Luis Suarez eine außergewöhnliche Erklärung. Nachdem der Stürmer-Star von Atletico Madrid mit seinem Treffer zum 2:0 die Krise des FC Barcelona und Trainer Ronald Koeman vergrößert hatte, hielt er sich Daumen und Ringfinger ans rechte Ohr. Für viele Beobachter in Spanien ein klares Signal des Spotts in Richtung Koeman, der ihn im Sommer bei den Katalanen via Telefon abserviert hatte.