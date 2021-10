Wacker kassiert gegen Blau Weiß Linz eine Last-Minute-Heimpleite

Innsbruck - Der FC Wacker Innsbruck ist auf dem besten Weg in eine sportliche Krise. Nach dem Cup-Aus gegen Amstetten und der Liga-Niederlage gegen den GAK gingen die Innsbrucker am Sonntag erneut als Verlierer vom Platz. In der 10. Runde der 2. Liga mussten sich die Schwarzgrünen dem FC Blau Weiß Linz mit 0:1 geschlagen geben. Das Goldtor für die Oberösterreicher erzielte Aleksandar Kostic in der 89. Minute.