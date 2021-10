Söldens Weltcup-OK-Chef Falkner: „Unser Einfluss ist marginal“

Sölden – Die Kritik ist nicht neu – und wird zu dieser Jahreszeit regelmäßig zum medialen Thema gemacht. „Es stellt sich wieder die gleiche Frage: Muss es denn wirklich sein, dass man so früh in eine Weltcupsaison startet? Reicht nicht auch einen Monat später?“, stellte Felix Neureuther in einem Interview mit der Welt am Sonntag den traditionellen Gletscherauftakt in Sölden (23./24. Oktober) in Frage.