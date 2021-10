Das Motorradmuseum am Timmelsjoch erhebt sich aus der Asche

Attila Scheiber ist schwindelfrei. Definitiv. Sonst könnte der Kurator des Motorradmuseums am Timmelsjoch nicht so entspannt die Fortschritte seiner Baustelle begutachten. Hoch über dem Ötztal, auf 2170 Metern, zerrt Föhnsturm an der Kleidung des Hochgurglers und der Arbeiter, die Fliesen in der Aussichts-Lounge verlegen. Die bodentiefen Fenster des Raumes sind nämlich noch nicht montiert – was Vor- und Nachteile birgt.