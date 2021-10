Lehrstunde für die Innsbrucker Haie beim 3:6 gegen den KAC

Innsbruck – Dass die Trauben gegen den Rekordmeister und amtierenden Titelverteidiger in der Tiwag-Arena hoch hängen werden, war am gestrigen Abend klar. Und der KAC zeigte bei der ersten Strafe gegen die Innsbrucker mit dem 0:1 (4.) gleich, wo der Hammer hängt. Die Hausherren klopften ihrerseits in Gleichzahl erstmals durch Daniel Leavens und Lukas Bär (6.) bei KAC-Goalie Sebastian Dahm an, ließen das erste Powerplay aber ungenützt verstreichen. Ganz anders die Kärntner Rotjacken, die ihr zweites Überzahlspiel in Person von Thomas Koch nach nur zehn Sekunden zum 0:2 (12.) nutzten. Die Haie taten sich indes sogar eine Minute lang in einer 5:3-Überlegenheit schwer, Chancen zu kreieren.