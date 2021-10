Freizeitwohnsitze: Kontrollore stehen in den Startlöchern

„Der unzufriedenstellende Umstand, dass es einen gewissen Wildwuchs an nicht genehmigten Freizeitwohnsitzen gibt, hat in den letzten Jahrzehnten auch massiv zur starken Steigerung der Immobilienpreise in unserem Bezirk beigetragen. Daher ist die Gemeinde sehr bemüht, die Aufdeckung von versteckten Freizeitwohnsitzen zu betreiben. In diesem Zusammenhang sei betont, dass diese Vorgehensweise überhaupt nichts mit den legalen Zweitwohnsitzen zu tun hat. All jene, die einen nach den rechtlichen Vorgaben genehmigten Zweitwohnsitz haben, sind in St. Johann selbstverständlich herzlich willkommen“, ist die Gemeinde bemüht, die Situation mit den versteckten Zweitwohnsitzen in den Griff zu bekommen.