Club of Rome-Präsidentin im Gespräch: Das Gespür für Verwundbarkeit

Innsbruck – Die internationale Klimapolitik ist in eine entscheidende Phase getreten. Der Bericht des Weltklimarats IPCC vor zwei Monaten hat aufgezeigt, dass es rascher wärmer wird als bisher angenommen. Bei der Klimakonferenz im November in Glasgow geht es nun um konkrete Verpflichtungen der Staaten. Doch angesichts der Pandemie und der internationalen Verwerfungen sind die Erwartungen gedämpft. Was für die Welt auf dem Spiel steht, besprach die TT mit Sandrine Dixson-Declève, Präsidentin des Club of Rome.