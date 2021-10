Bittersüße Lebenslust: Willi Resetarits im Tanz mit Gevatter Tod

Willi Resetarits, 72, vertont Texte von H.C. Artmann und eines nebenberuflichen Trauerredners. © APA/Pfarrhofer

Von Markus Schramek

Wien, Innsbruck – Irgendwer hat sich die Mühe gemacht und nachgezählt: Angeblich ist es schon die neunte Langrille von Willi Resetarits im Verbund mit seiner Stubnblues-Kombo seit deren Gründung vor auch schon 16 Jahren. „Kinda, wia de Zeit vafliagt!“, würde der in jungen Jahren nach Wien ausgewanderte Burgenlandkroate zu derlei Archivrecherchen wohl überrascht anmerken.

In den 90er-Jahren füllte der Sänger unter dem kultigen Künstlernamen Kurt Ostbahn mitsamt seiner frisch-fröhlich drauflosrockenden Band Chefpartie manches Stadion und schonte in exzessiven, auch alkoholinduzierten Endloskonzerten weder Stimme noch eigene Gesundheit. Das ist alles ganz lange her und wurde von den Beteiligten – auf und vor der Bühne – hoffentlich einigermaßen heil überstanden.

72 Lenze zählt Willi Resetarits, der jüngere Bruder von Kabarettist Lukas, in aktueller Zeit. Da kann es schon vorkommen, sich mit der eigenen Vergänglichkeit zu beschäftigen. Nachts rauben feindselige, schwarze Gedanken den Schlaf. Doch Resetarits brennt vor Lebenslust. Und so zeigt er dem Tod die lange Nase: „Elapetsch“ heißt denn auch das neue Album mit einem Wort, das sich im Älpler-Dialekt freundlich, aber bestimmt über jemanden lustig macht.

Zehn Songs haben Willi R. und seine Stubnblues-Konsorten (darunter der Tiroler Pianist Christian Wegscheider) auf dem Neuling verpackt. Manches davon wurde in concert mitgeschnitten, so erhält man einen guten Eindruck dessen, wozu der ältere Herr live stimmlich noch immer in der Lage ist: schaurig-schön bis wohlig-fein, ob gesprochen oder gesungen.

Stubnblues bleibt Stubnblues, ein Mix der Stile, jazzig, bluesig, folkig, Bläsersätze, sparsamer Einsatz von elektrischem Gerät, viel Raum für Resetarits’ augenzwinkernden, bisweilen melancholischen Vortrag im Wiener Dialekt. Manchmal erinnern fetzige E-Gitarrenläufe und der kurzzeitige Tritt aufs Gaspedal an verwegenere Zeiten, als der Sänger, er würde sagen: „Das war ja der Ostbahn-Kurti, nicht ich!“, es mit dem Nachhausegehen nie so besonders ernst nahm.

Vier Songs sind vertonte Gedichte von H. C. Artmann, eine schon längere, kongeniale Zusammenarbeit, teil-posthum, mit dem 2000 verstorbenen Poeten. Schon beim Eröffnungsstück „Med an Briaf fon mia zu dia“ bleibt man hängen, Replay ist Pflicht. So schön wie Resetarits mit den Worten Artmanns hat kaum jemand den tieftraurigen Abgesang auf eine unerfüllte Liebe angestimmt.

„Ob des nu wos wird?“, grübelt der Interpret ein paar Songs später, ehe er sich wieder aufrappelt. „Es is no ned mei Zeit, Gevatter, tut mir leid“, richtet Resetarits dem Sensenmann in „Elapetsch, Tod!“ mit breiter Brust aus. Wie um diese Botschaft zu unterstreichen, lädt diese peppige Nummer zum Aufstehen und Tanzen ein. Es muss ja niemand zusehen.

Es ist ein schönes, schlüssiges Album geworden. Schriftsteller und Trauerredner Walter Müller steuert einige Texte bei, doch die Stimmung ist keineswegs so herbstlich, wie es die Lebens- und die Jahreszeit vermuten lassen würden.

Das Schlusswort gehört erneut H. C. Artmann. „A Bak one Bam“ (Ein Park ohne Baum) ist ein schreckliches Szenario, aber beim Fazit irrt sich Resetarits gewaltig: „I wer nie in mein Lebn ins Paradies kumman.“ Na, das werden wir ja sehen.