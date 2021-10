Londoner Polizeibeamter wegen Vergewaltigung angeklagt

London – Wenige Tage nach dem Urteil gegen einen Polizisten wegen Mordes und Vergewaltigung an einer jungen Frau erschüttert ein weiterer Skandal die Polizei in Großbritannien: Ein Beamter der Londoner Polizei ist am Sonntag wegen Vergewaltigung angeklagt worden, wie die Behörden mitteilten. Der 46-jährige David C. sei am Samstag festgenommen und suspendiert worden und solle am Montag vor Gericht erscheinen.