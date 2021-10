„Kniefall vor den Grundbesitzern“: Liste Zirl Aktiv kritisiert Vertragsraumordnung

Zirl – Der Weg in Richtung einer wirksamen Vertragsraumordnung in Zirl bleibt steinig. Nachdem ein Gesamtpaket zur Vertragsraumordnung im Juli im Gemeinderat gescheitert war ( die TT berichtete ), sei das Ziel gewesen, dieses Paket nach einigen rechtlichen Abklärungen noch einmal zu beschließen, betont BM Thomas Öfner („Für Zirl“). Doch beim mehrheitlichen Beschluss der Richtlinien für die Vertragsraumordnung letzten Donnerstag wurde nun der wohl wichtigste Knackpunkt – nämlich die Abtretung von Flächen an die Gemeinde zu Wohnbauförderungspreisen bei Neuwidmungen – ausgeklammert.

„Das tut mir weh, auch da braucht es irgendwann eine Regelung“, sagt Öfner. Aber im Gemeinderat gebe es dazu derzeit keine Mehrheit. Zumindest für Bebauungspläne habe man mit dem neuen Regelwerk nun ein Instrumentarium. Festgelegt wurde dabei – wie in der alten Zirler Regelung –, dass die Vertragsraumordnung erst zur Anwendung kommt, wenn eine Baumassendichte von 1,5 überschritten wird. „Bei Neuwidmungen müssen wir mit dem jeweiligen Grundeigentümer vorerst frei verhandeln“, schließt Öfner, der das Thema „nach den Gemeinderatswahlen neu angehen“ will.

Übrig bleibe nun ein Rahmen, in dem Bauwerber bei bereits gewidmeten Baulandflächen (die aktuell Preise von ca. 1300 Euro/m2 erzielen) gezwungen seien, auf eigene Kosten einen Vertrag mit der Gemeinde zu errichten, so Rausch weiter. Laut diesem müssen 17 bis 20 Prozent der Wohnnutzfläche zum Wohnbauförderungspreis an Käufer abgegeben werden, die von der Marktgemeinde ausgelost werden. Dabei sei „absehbar“, dass der Verlust, der sich somit für das Wohnbauprojekt ergebe, „von den Käufern der verbleibenden 80 bis 83 Prozent Wohnfläche zu bezahlen sein wird“. Zudem würden diese Verträge „massiv ins Eigentumsrecht der Baulandeigentümer schneiden“. Rausch sieht auch die Gefahr, „dass Projekte so eingereicht werden, dass keine Bebauungsplanpflicht besteht“. (md)