Highlights im Video: Skater lieferten bei der Best Foot Forward Tour spektakulär ab

Am Samstag stieg in Innsbruck das Finale der europäischen Best Foot Forward Tour 2021. In der Skatehalle am Sillufer holten sich die Schweizerin Liv Broder und der Bulgare Martin Atsanov die Titel. Neben Preisgeld (bis zu 1000 Euro) durften sich die beiden Gewinner auch über einen von STS Skate gesponserten Trip nach Kalifornien freuen.