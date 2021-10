Interessantes und Kurioses zum Nobelpreis: Auch Hitler einst nominiert

Stockholm – Die Nobelpreise werden seit 120 Jahren an Menschen und Organisationen vergeben, die mit ihrem Wirken die Menschheit vorangebracht haben. So wollte es der Stifter, der schwedische Chemiker Alfred Nobel, der unter anderem das Dynamit erfand. Die alljährliche Vergabe der renommierten Preise wird weltweit mit Spannung verfolgt und folgt ihren eigenen Gesetzen:

▶️ Beruhen die Preise auf einem Missverständnis? – Am 12. April 1888 starb Alfred Nobels älterer Bruder Ludvig im französischen Cannes. Doch die Zeitung Le Figaro verwechselte die Brüder und meldete Alfreds Tod auf ihrer Titelseite mit einer ziemlich aufrührerischen Schlagzeile: "Ein Mann, den man kaum als Wohltäter der Menschheit bezeichnen kann, ist gestern in Cannes gestorben. Es ist Nobel, der Erfinder des Dynamits".

Viele sehen in diesem bösen Kommentar den Anstoß für die Schaffung der Preise durch Nobel und verweisen auf die Formulierung in seinem Testament, dass diese an diejenigen gehen sollten, die "der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben". Einen Beleg für die Vermutung gibt es allerdings nicht, sagte Nobels Biografin Ingrid Carlberg. Die Besucher, die in die Pariser Villa des Erfinders kamen, um ihr Beileid zu bekunden, waren überrascht, einen sehr lebendigen Alfred zu sehen, wie Le Figaro am nächsten Tag berichtete.