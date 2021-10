Umweltaktivisten fordern von EU Werbeverbot für Öl- und Gaskonzerne

Rotterdam – Mehr als 20 Umweltorganisationen wollen mit einer Europäischen Bürgerinitiative ein Verbot der Werbung für fossile Brennstoffe durchsetzen, ebenso ein Verbot des Sponsorings in diesem Bereich. Dafür sollen in den nächsten zwölf Monaten mindestens eine Million Unterschriften von EU-Bürgern zusammengetragen werden, wie die Organisatoren am Montag zum offiziellen Start der Sammelaktion vor der UN-Klimakonferenz in Glasgow mitteilten.