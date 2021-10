Steuerreform bringt durchschnittlich 90 Euro Mehrkosten für Gasheizung

Wie hoch der im Gegenzug ausgezahlte „Klimabonus“ sein wird, hängt von der Personenzahl im Haushalt und von der Lage ab: in Wien kommen ab 2022 100 Euro pro erwachsener Person zur Auszahlung, in größeren Städten wie Graz, Linz und Salzburg werden es 133 sein, in Umlandgemeinden mit guter öffentlicher Verkehrsanbindung 167 und in ländlichen Gemeinden 200 Euro pro Jahr und erwachsenem Haushaltsmitglied. Für Kinder fließt lediglich die Hälfte. (APA)