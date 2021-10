Streit in Innsbruck eskalierte: Mann mit abgebrochener Flasche attackiert

Innsbruck – Fünf Männer gerieten am Sonntag gegen 23 Uhr auf dem am Eduard-Wallnöfer-Platz in Innsbruck in Streit. Während des Wortgefechts bedrohten zwei 27-Jährige und ihr ein Jahr jüngerer Begleiter ihre beiden Kontrahenten mit dem Umbringen, sollten die zwei 24-Jährigen den Platz nicht verlassen.