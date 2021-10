Erste Kabinettssitzung der Übergangsregierung in Afghanistan

Kabul – Die Übergangsregierung der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan hat ihre Arbeit aufgenommen: Ihre Mitglieder kamen am Montag in der Hauptstadt Kabul zu ihrer ersten Kabinettssitzung seit der Machtübernahme Mitte August zusammen. Der Ministerrat beschloss nach Angaben von Taliban-Chefsprecher Zabihullah Mujhahid, wieder Pässe und Personalausweise an afghanische Bürger auszugeben.