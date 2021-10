Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall an Kreuzung in Tannheim

Tannheim – Beim Zusammenstoß zweier Autos in Tannheim sind am Montagnachmittag beide Fahrzeuglenker verletzt worden. Ein 71-Jähriger war mit seinem Pkw auf der Bundesstraße B199 von Zöblen kommend in Richtung Tannheim unterwegs, ein 50-Jähriger fuhr von der Gemeindestraße auf die B199 ein. Auf der Kreuzung kam es dann gegen 17.30 Uhr zur Kollision.