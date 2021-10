Benefizausstellung in Landeck: 28.000-Euro-Spende geht an Straßenkinder

Zams – Zwei Seelen stecken in seiner Brust – die des Seelsorgers und des Kunstschaffenden. Mit der von ihm konzipierten Gegenwartskapelle am Venet hat der Zammer Pfarrer Herbert Traxl der breiten Öffentlichkeit spätestens 2016 offenbart, dass er auch künstlerisch aktiv ist. Zuletzt durften die Besucher von Schloss Landeck die Ausstellung „Herbert Traxl 66“ bewundern. Traxl gab Einblicke in sein Schaffen mit 60 Bildern, fünf Skulpturen und einem Foto.