Nur Produkte aus dem Bezirk Landeck im Regal

Landeck – Willkommen in „Lenas Ladele“ hieß es am Montag an der Andreas-Hofer-Brücke im Stadtzentrum von Landeck, unweit des Gebäudekomplexes der Bezirkshauptmannschaft. Dort hat das Wirtepaar Sara und Florian Gandler ein bislang einzigartiges Geschäftslokal eingerichtet: Verkauft werden ausschließlich saisonale Lebensmittel und Spezialitäten von Produzenten aus dem Bezirk Landeck.