Geplanter Radweg: Umweltanwalt gegen Asphalt am Iselufer

In St. Johann i. W. beginnt der Uferbegleitweg der Isel, der asphaltiert werden soll. Dort verläuft aber auch der Iseltrail.

Matrei in Osttirol, St. Johann im Walde – Der Iseltal-Radweg zwischen Lienz und Matrei i. O. besteht zwar schon lange, hat aber noch einige Lücken. So etwa im Ortsgebiet von Matrei, wo die Strecke abrupt an der Bundesstraße endet. Und auch zwischen der Gemeinde St. Johann i. W. und dem Matreier Ortsteil Huben: Dort verläuft die Route nämlich nicht entlang der Isel, sondern auf der alten Landesstraße.