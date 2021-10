Zum 100er flog bei Plansee der Adler ein

Breitenwang – „Was sollen wir schenken? Das Land hat nichts zu verschenken“, erklärte Landeshauptmann Günther Platter launig in seiner Laudatio zum Festakt des 100-jährigen Bestehens von Plansee. Mit leeren Händen war er Freitagabend trotzdem nicht in den Walter-Schwarzkopf-Saal gekommen. Er hatte eine Urkunde mitgebracht, die das Außerferner Industrieunternehmen künftig berechtigt, das Tiroler Landeswappen, den Adler, im Geschäftsverkehr zu führen.

CEO Karlheinz Wex läutete den abwechslungreichen Abend ein. Er erinnerte an ein Purpose-Statement des Firmengründers Paul Schwarzkopf, „das heute noch seine uneingeschränkte Gültigkeit hat: Unsere Metalle treiben Maschinen an, bringen Licht in unsere Häuser, übertragen Wort und Bild in große Entfernungen und leisten tausend andere nützliche und wichtige Dinge.“ Das weltweit tätige Industrieunternehmen hält für diesen tieferen Zweck derzeit 75.000 Produkte im Portfolio. Eine große Verantwortung für Plansee sieht Wex in der Installierung geschlossener Wertstoffkreisläufe, um den CO²-Fußabdruck zu senken, Nachhaltigkeit in Produkte, Prozesse und Technologien quasi einzubauen.