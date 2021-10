Werbeartikel lassen in Bschlabs Schutzwald wachsen

Pfafflar – Es steht außer Frage: Jedes Produkt, das wir verwenden, hinterlässt seinen CO2-Fußabdruck. Und gerade bei großen Stückzahlen, um die es in der Regel bei Werbemitteln geht, ist dieser nicht unbedeutend. Kaum einer weiß dies besser als Wolfgang Bosch, Geschäftsführer von Mitraco, einem der größten Werbemittelhändler Österreichs mit Sitz in Wien. Um den CO2-Fußabdruck zu verbessern, hat sich Bosch eine besondere Aktion einfallen lassen. „Ich habe internationale Partner, die bislang Projekte in Afrika oder anderswo auf der Welt unterstützt haben. Deshalb habe ich mir gedacht, man könnte das Geld doch auch im eigenen Land verwenden“, sagt Bosch.