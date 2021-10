Zwei Baustellen in Fügen kurbeln Gerüchte an

Der neue Bahnübergang zu den Fügener Feldern mit der in Bau befindliche­n Hofstelle dahinter.

Fügen – Sie sorgten für Staus und viele Gerüchte in Fügen: die Straßenbauarbeiten an der Zillertalstraße gegenüber der ehemaligen Zillertal Tenne. Dort wurde nämlich ein neuer Bahnübergang zu den Fügener Feldern gebaut – inklusive Ein- und Ausfahrtsspur und Verkehrsinsel. Weil genau dahinter eine große neue Hofstelle am Entstehen ist, vermuteten viele einen Zusammenhang.