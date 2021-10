Brugger zur Causa Wolf in „Tirol Live“: „Man will uns nicht hören“

„Unsere Standesvertreter sind Politiker geworden und haben vergessen, Bauern zu sein. Sie schauen mehr auf den Koalitionspartner als auf uns“, nimmt sich der Obmann des Vereins „Weidezone Tirol“ Stefan Brugger auf „Tirol Live“ im Gespräch mit Chefredakteur Mario Zenhäusern kein Blatt vor den Mund. „Die Tiere auf den Almen werden gerissen und verenden qualvoll. Uns will man nicht hören und hilft uns auch nicht“, fühlt sich Brugger im Stich gelassen.

📽️ Video | Stefan Brugger in „Tirol Live"

Ob im Herbst noch ein Abschussbescheid erlassen wird, hängt von der Expertenkommission ab. Es entscheidet sich in den nächsten Tagen, diese Woche dürften die Experten noch einmal beraten, wie es heißt. Die Erwartungshaltung der Bauern ist groß, die Aussichten jedoch gering. Der letzte Riss liegt nämlich bereits Wochen zurück und datiert vom 18. August. Ob sich der als „K 118“ klassifizierte Wolf noch in Tirol aufhält, ist ungewiss. Verwertbare DNA-Spuren wurden noch am 26. August gefunden. Im Grenzgebiet von Tirol und Südtirol „wandert“ hingegen ein Bär.