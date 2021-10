Übungsparcours für kleine und große Mountainbiker in Umhausen

Vor allem Kinder erlernen sicheres Fahren im Gelände. © Ötztal Tourismus

Umhausen – Ab sofort finden Familien mit Kindern sowie Einsteiger in Umhausen ein knapp 2500 m² großes Areal vor, um die eigene Sicherheit am Mountainbike effektiv und spielerisch zu trainieren. Das kostenlose Angebot richtet sich vor allem an Kinder und Kleinkinder sowie Rad-Neulinge, die sich für den Radsport im Gelände fit machen wollen. Der Übungsparcours ist direkt am Ötztal Radweg sowie in Zentrumsnähe von Umhausen gelegen.

Ob Laufrad, Old School Hardtail Bike, E-Bike oder Fully – der Mountainbike-Spielplatz ist nicht nur für alle Bike-Arten geeignet, sondern richtet sich auch an alle Alters- und Könnerstufen. Die Kleinsten drehen ihre ersten Runden auf dem 190 m langen Laufrad-Trail mit ersten einfachen Hindernissen in Form von Wellen und Kurven. Davon abgegrenzt gibt es einen 300 m langen Kinder-Trail. Anspruchsvollere Hindernisse wie Wellen, eine Wippe, Balance-Elemente oder Bodenunebenheiten geben viel Sicherheit für den „Ernstfall“ im Gelände. Dabei bringt ein Aufstiegs-Trail die Biker zum Start der Abfahrten. Die Kurven weisen großzügige Radien von drei bis vier Metern auf und die Balance-Elemente können auch umfahren werden. Die Trails variieren in der Schwierigkeit.