Gut 60 Prozent der Waschmittel enthalten Plastik

Wien – Von 256 Waschmitteln in einem Test von Global 2000 und der Arbeiterkammer Oberösterreich enthalten gut 60 Prozent Plastik. Bei etlichen Produkten verzichten die Hersteller zwar seit einer vorangegangenen Untersuchung im Jahr 2019 auf die Zugabe von festem Mikroplastik – dieses wurde nur mehr in 14 Mitteln nachgewiesen. Allerdings habe sich der Anteil der Produkte mit wasserlöslichen, synthetischen Polymeren verdoppelt.

Insgesamt enthielten 156 Waschmittel industriell hergestelltes Plastik. Diesmal wurden vor allem die wasserlöslichen Polymere festgestellt: 2019 waren solche Stoffe in 27 Prozent der Erzeugnisse zu finden gewesen, jetzt schon in 55 Prozent. Nach Produktkategorien zeigte sich: 66 Prozent der Waschpulver enthalten wasserlösliches Plastik. Am häufigsten steckt Plastik insgesamt in Gelkissen – in 97 Prozent wurde Mikroplastik oder die wasserlösliche Variante nachgewiesen. Bei Flüssigwaschmitteln enthielten 49 Prozent flüssige Polymere und vier Prozent Mikroplastik.