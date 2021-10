Viele nordische Talentproben in Natters

Nicht nur Simon Mills hob am Samstag beim TT-Landescup in Natters ab.Fotos: Markus Wagner

Natters – Der SV Innsbruck-Bergisel lud am vergangenen Wochenende zu einem TT-Landescup nach Natters: Dabei gaben knapp 40 Kids Talentproben im Skispringen und in der Nordischen Kombination ab: Der Veranstalterverein durfte sich unter anderem über einen Dreifach-Sieg in der Nordischen Kombination (Schüler II/Moritz Krismayr vor Niklas Hausmann und Paul Wagner) freuen. Siege gab es auch für Talente vom Nordic Team Absam, dem WSV Wörgl und dem SC Mayrhofen. (TT)