Werner Schuster: „Es ist eine dankbare Aufgabe, junge Leute zu fördern“

Werner Schuster: Dass man sowohl als Sportler als auch als Trainer an viele Knotenpunkte und Kreuzungen gelangt. Es kann sein, dass sich eine Zeit lang gar nichts tut und dann wird es plötzlich essentiell, ob man nach links oder rechts abbiegt. Es ist nicht leicht, in diesen Situationen einen klaren Kopf zu bewahren. Als Trainer hat man auch Schlüsselerlebnisse mit seinen Athleten und es kann, vor allem in kritischen Situationen, ganz eng sein, in welche Richtung sich das Vertrauensverhältnis entwickelt – ob dir der Athlet dann quasi aus der Hand frisst oder sich von dir womöglich entfremdet.