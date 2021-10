Wirtschaftsgebäude in Langkampfen ausgeräumt: Polizei bittet um Hinweise

Langkampfen – In einem öffentlichen Wirtschaftsgebäude in Langkampfen haben sich Anfang der Woche Diebe ordentlich bedient. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Montag und Dienstag durch Aufhebeln und Einschlagen eines Fensters Zutritt zu den Räumlichkeiten und stahlen Akkus, Ladegeräte, Motorsägen, Rasenmäher, Rüttelplatten und andere Kleingeräte. Der angerichtete Schaden beträgt mehr als 10.000 Euro.

Die Täter sind zwar noch nicht ausgeforscht, allerdings liegt den Ermittlern ein Hinweis vor: Und zwar wurde am Montag zwischen 17 und 18 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug (VW Caddy oder ähnliches Modell) in der Nähe des Wirtschaftsgebäudes gesehen. Die Polizei Wörgl (Tel.: 059133/7221) bittet in dem Fall um Hinweise. (TT.com)