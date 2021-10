Laschet will bis 26. Oktober NRW-Ministerpräsident bleiben

Düsseldorf – Der Kanzlerkandidat der deutschen Unionskandidat, Armin Laschet (CDU), will bis zur konstituierenden Sitzung des Bundestags am 26. Oktober Ministerpräsident des deutschen Bundeslands Nordrhein-Westfalens bleiben. Mit der Annahme des Bundestagsmandats trete dann laut NRW-Verfassung aber eine "Inkompatibilität" mit dem Amt des Landesregierungschefs ein, sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf. "Ab dieser Sekunde kann man nicht mehr Ministerpräsident des Landes sein."