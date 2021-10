Novartis arbeitet mit Innodem Neurosciences an MS-Studie

Die Softwaretechnologie für das Eye-Tracking sei von künstlicher Intelligenz gestützt und patentiert, teilte Innodem am Dienstag mit. Das System sei in einer mobilen Anwendung enthalten, welche ein Tablet in ein Gerät verwandle, das Augenbewegungs-Biomarker und Gaze-Mapping-Biomarker erfassen und analysieren könne. So soll es die Diagnose eines Arztes unterstützen und das Fortschreiten der MS-Erkrankung überwachen. (APA/dpa-AFX)