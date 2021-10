Kritik an Willis Ideenfindung über Zukunft des Pavillons

Mit diesen Worten beginnt die Einladung für einen Termin am kommenden Montag in Innsbruck. Doch ob sich nach Jahren der Diskussionen, gestrichenen Pläne (von Gastronomiebetrieben bis zu einem „Hub“ des Tourismusverbandes) und vielen Ideen beim leerstehenden Pavillon etwas bewegt, das darf vorerst bezweifelt werden. In einer gemeinsamen Aussendung üben die Klubobleute von Für Innsbruck, ÖVP und FPÖ nämlich Kritik an der Vorgehensweise. Ein durchaus bemerkenswerter Schritt, nicht nur, weil die drei Fraktionen doch eine Mehrheit im Gemeinderat hätten. Das Trio erteilt der Einladung nämlich eine Absage und fordert stattdessen eine breit angelegte Ideenfindung gemeinsam mit der Bevölkerung.