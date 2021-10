Binnen-Grenzkontrollen auf dem EuGH-Prüfstand

Umgekehrt führt auch Deutschland an der Grenze zu Österreich wie in Kufstein Grenzkontrollen durch. In Luxemburg befasst sich heute der Europäische Gerichtshof einmal mehr damit. Mit den Schlussanträgen des zuständigen Generalanwalts fällt jetzt eine Vorentscheidung über die Frage, ob die von Österreich seit November 2015 ununterbrochen durchgeführten Grenzkontrollen an den Binnengrenzen zu Slowenien mit dem Schengener Grenzkodex vereinbar sind. Mit einem Urteil ist im Dezember zu rechnen.