Duda weist Kritik zurück: „Wenn jemand Recht verletzt, ist es die EU“

Kritik am Gastgeber kam nur leise: Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei Polens Andrzej Duda.

Warschau – Was sagt Polens Staatspräsident Andrzej Duda zur Kritik, dass sein Land zwar Geld aus der EU bekommt, sich aber nicht an die Regeln der Union halten will? Duda weist die Kritik nach seinem Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen zurück: Die Justizreform, die für Spannungen mit Brüssel sorgt, sei eine interne Angelegenheit, ohne Zuständigkeit der EU. Hintergrund seien Probleme mit Personen, die aus der kommunistischen Zeit stammen.