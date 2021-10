Laschet und Söder hofieren Grüne bei Sondierung

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbocks Einschätzung waren durchaus mahnende Worte in Richtung Union. Verlässlichkeit und Vertrauen gehörten zu solchen Gesprächen, meinte sie. Zuvor hatte sich Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner „schwer irritiert“ darüber gezeigt, dass etwas aus dem Unionsgespräch mit der FDP an die Öffentlichkeit gelangt sei. Baerbock schlussfolgerte, dass die Parteien eher weit auseinander lägen, auch wenn es durchaus „gemeinsame Anliegen für die Modernisierung unseres Landes“ gebe.

Und Laschet warb einmal mehr für Jamaika. „Wir glauben, dass ein solches Bündnis die Breite in der Gesellschaft hätte, um das Land in den nächsten Jahren zu modernisieren und voranzubringen.“ Laschet meinte, man habe an die Koalitionsverhandlungen von 2017 anknüpfen können. Damals war eine schwarz-gelb-grüne Regierung an der FDP gescheitert.