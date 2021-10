„House of the Dragon“: Trailer vom „Game of Thrones“-Ableger online

Los Angeles – „Game of Thrones“-Fans sind gefesselt von einem neuen Trailer für die Serie „House of the Dragon“. Der US-Sender HBO Max veröffentlichte am Dienstag ein einminütiges Video zur Vorgeschichte der Erfolgsserie „Game of Thrones“ („GoT“). Zu sehen sind etwa mehrere Kampfszenen, unterlegt mit den Worten: „Götter, Könige, Feuer und Blut. Träume haben uns nicht zu Königen gemacht – Drachen haben es getan.“ Die zehn Episoden sollen zumindest in den USA 2022 ausgestrahlt werden.