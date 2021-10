Body & Soul – seit 20 Jahren das Zentrum für einen starken Rücken

© Shutterstock

Schonen Sie sich schon oder bewegen Sie sich noch?

Bereits ab Mitte 30 kann sich die Beweglichkeit der Gelenke zunehmend verschlechtern, bei manchen Menschen beginnt dieser Prozess sogar schon früher. Die Knorpel nutzen sich ab, die Muskeln verlieren an Kraft. Die Folge sind Schmerzen – jede noch so kleine Bewegung ist unangenehm. Und weil das so ist, nehmen viele eine Schonhaltung ein, versuchen die schmerzenden Gelenke so wenig wie möglich zu belasten, um dem unangenehmen Gefühl zu entgehen. Viele Menschen glauben, dass Gelenksverschleiß und Rücken- oder Muskelschmerzen eben zum Altern dazugehören und quasi unvermeidlich sind.

Schluss mit Fake-News über Gelenksschmerzen

Es gibt nämlich Möglichkeiten, effektiv gegen die Ursachen der Schmerzen vorzugehen und Rücken- und Gelenksschmerzen vorzubeugen. Was Sie tun können, wenn Sie unter Schmerzen leiden – egal ob akut oder chronisch –, zeigt Ihnen Body&Soul’s Rücken- und Mobility-Programm. Dieses Programm ist speziell dafür ausgelegt, die Beweglichkeit von Menschen jenseits der 40 zu fördern und dafür zu sorgen, dass Sie sich wieder genauso fit und beweglich fühlen wie mit 20. Mehr dazu finden Sie unter www.body-and-soul.at

Gelenke schmieren und regelmäßig warten

Viele Erkrankungen haben ihre Ursache im Darm – meistens auch Gelenksschmerzen. Fehlen einige der nützlichen Bakterienstämme im Darm, kann es dazu kommen, dass das Immunsystem einige Aktivitäten herunterfährt, sogar einstellt. Unsere Ernährung entscheidet, welche Bakterien sich vermehren. Bei einer unausgewogenen Ernährung vermehren sich die schlechten Bakterien und schaffen veränderte Bakterienverhältnisse im Körper. Dasselbe passiert bei zu viel Stress oder zu wenig Schlaf. In der Folge entstehen Mikroentzündungen im Körper, wodurch sich das Immunsystem in dauerhaft erhöhter Alarmbereitschaft befindet.

Neueste Studien haben untermauert, dass durch eine gestörte Darmflora Autoimmunerkrankungen entstehen können, der Gelenksknorpel angegriffen und seine Zerstörung beschleunigt wird. Body&Soul hilft Ihnen, den Körper zu entschlacken und ganz nebenbei auch überflüssige Kilos loszuwerden. Stellen Sie sich vor, innerhalb von wenigen Wochen haben Sie doppelt so viel Energie, Ihre Schmerzen beginnen zu verschwinden, Beschwerden lassen nach, Sie schlafen besser, fühlen sich deutlich wohler und erhalten quasi als Zusatzbelohnung einen gesunden und straffen Körper ohne überflüssiges Bauch- oder Hüftgold.

„Viele Entgiftungsmethoden zielen bekanntermaßen auf schnelle Erfolge ab und sorgen für eine abrupte Freisetzung von eingelagerten Stoffwechselabfallprodukten. Das kann den einen oder anderen Körper tatsächlich überfordern. Um die Konzentration der Schadstoffe langfristig und langsam abzusenken und nicht wieder in vorheriger Weise einzulagern, sollte man auf sanftes Detox setzen“, empfiehlt Romed Kleissl, Inhaber und Gründer der vier Body&Soul Premium-Fitness-Studios.

Agil und mobil in jedem Alter – dank starkem Rücken

Mit seinen professionellen und patentierten Konzepten für einen starken Rücken und schmerzfreie Mobilität möchte Romed Kleissl Fitness-Interessierte jeden Alters ansprechen und eine leistbare „g’sunde Freizeitgestaltung“ anbieten. Modernste Ausstattung, Service sowie Betreuung sind dabei die Stärken, die das Gesamtangebot und die Atmosphäre optimal abrunden.

„Wir stellen unseren Mitgliedern ihr ganz persönliches Rücken- und Mobilitätsprogramm zusammen und stärken so jedes Rückgrat“, so der Fitness-Studio-Betreiber. Stellen Sie sich vor, innerhalb von wenigen Wochen haben Sie doppelt so viel Energie, Ihre Schmerzen beginnen zu verschwinden, Beschwerden lassen nach, Sie schlafen besser, fühlen sich deutlich wohler und erhalten quasi als Zusatzbelohnung einen gesunden und straffen Körper.

20 Prozent Geburtstagsbonus …

... gibt es jetzt bei der Body&Soul-Herbst- und Geburtstagsaktion. Wer sich bis spätestens 31. Oktober 2021 in einem der vier Body&Soul-Premium-Studios zur Anmeldung entscheidet, spart sich ganze 20 Prozent – egal für welchen Tarif man sich entscheidet. Zudem schenkt Ihnen Body&Soul als kleines Motivations-Dankeschön die komplette Aufnahmegebühr im Wert von 99 Euro.

20 Jahre Body&Soul – ein Tiroler schaut auf die Gesundheit Tirols.

Body&Soul – We will train you