Tiroler Auer will Erfolgslauf beim DTM-Finale fortsetzen

Nürnberg – Der Tiroler Lucas Auer will nach seinen ersten Saisonsiegen in Assen und in Hockenheim auch beim DTM-Saisonfinale am Norisring zuschlagen. Der Stadtkurs in Nürnberg fehlt als einziger der vier aktuell im Rennkalender stehenden deutschen Strecke noch in der Erfolgssammlung des Mercedes-Piloten.