Defekter Akku dürfte Großbrand in Kössener Recyclingbetrieb ausgelöst haben

Kössen – Ein defekter Akku dürfte "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" der Grund für einen Großbrand am Dienstag in einem Recyclingbetrieb in Kössen gewesen sein. Brandermittler kamen am Mittwoch zu diesem Ergebnis, teilte die Polizei mit. In dem Betrieb wurden Akkus und Teile von Elektroautos gelagert. Es wurde niemand verletzt. Über die Höhe des Schadens war noch nichts bekannt.