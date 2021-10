Milchprodukte dürften im Handel bald teurer werden

Wels – Österreichs größte Molkerei, die Berglandmilch, erwartet eine Preiserhöhung: „Sehr wahrscheinlich wird der Handel eine gewisse Preissteigerung bei Milchprodukten in Kürze an die Konsumenten weitergeben“, hieß es in einem Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten. 9600 Landwirte der Berglandmilch-Genossenschaft bekommen seit Anfang Oktober um 0,8 Cent je Kilogramm Rohmilch mehr: Netto 38 Cent zahlt die Genossenschaft nun ihren Milchbauern. Geschäftsführer Josef Braunshofer macht aber auf rundum gestiegene Kosten aufmerksam. Zwar habe man vor rund drei Wochen mit dem Handel Preiserhöhungen verhandelt, doch diese würden die jüngste Gaspreis-Bergfahrt nicht enthalten. Dieser habe sich seit dem Vorjahr verneunfacht. „Das kostet uns eine Million Euro im Monat mehr“, rechnet er vor, spricht von „unerträglichen Zuständen“ und fragt sich, warum die Politik nicht handle.