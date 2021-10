Bewohner und Hund aus brennendem Haus in Söll gerettet

Söll – Die Feuerwehr in Söll wurde am späten Mittwochabend zu einem Einsatz in einem Mehrparteienhaus gerufen. Im Erdgeschoß des Gebäudes im Bereich Stockach war ein Brand ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen das Erdgeschoß und das Stiegenhaus bereits in Vollbrand.