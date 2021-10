Begegnungszone in Reutte: Neue Freiheit bringt auch manchen Schreckmoment

In der neuen Begegnungszone des Reuttener Untermarktes gibt es mehr Begegnungen zwischen Autos und Radfahrern, als so manchem Biker lieb ist.

Die neue Egalität hat aber auch ihre Tücken, wie Beschwerden von Radfahrerinnen bei Gemeinde Reutte und Tiroler Tageszeitung zeigen. Die durchwegs älteren Frauen fühlen sich nicht mehr sicher und meiden den Ortsteil sogar. Ja „haben geradezu Angst“, wie eine ehemalige Gemeinderätin nach einem Fastunfall artikulierte. Die Beanstandung: Durch das Auflösen der Verkehrsführung seien nun überall Autos. Nirgends gebe es eine Zone für Radler, in der sie „safe“ seien. Ganz im Gegensatz zur Intention der Erfinder würde die Gefahr durch die unzähligen Variablen nun überall lauern.

BM Günter Salchner weiß um die Problematik und sieht die Autofahrer in der Pflicht. „Klar ist alles neu und man muss sich gewöhnen, aber die gefahrenen Geschwindigkeiten in der Begegnungszone sind viel zu hoch.“ Salchner will es nicht nur beim Plädieren belassen, sondern Druck aufbauen: „Wir brauchen dort für eine gewisse Zeit eine starke Polizeipräsenz.“ Zudem wurde auf Höhe Billa bereits ein Gerät zur Geschwin- digkeitsangabe aufgestellt.