Krach zwischen Thaur und Rum wegen Aushubdeponie

Harsche Kritik kommt dazu vom Thaurer Bürgermeister Christoph Walser: Ihm gehe es um die Frage der Zufahrt, also die Anlieferung des Bodenaushubs per Lkw. Er rechnet damit, dass diese großteils über Thaurer Gemeindegebiet (Hall-West – Kreisverkehr – Auweg und weiter über die Dörferstraße nach Rum) erfolgen werde. Doch Thaur sei „nicht bereit, eine Mehrbelastung durch Lkw zu schlucken“. Die Anrainer am Auweg würden „jetzt schon im Verkehr ersticken“, Lärmbelastung sei ein Riesenthema. „Es hätte immer wieder die Chance gegeben, eine eigene Zufahrt auf Rumer Boden, etwa im Bereich Römerweg, zu errichten. Aber das trauen sie sich nicht, weil es die eigenen Bürger betreffen würde.“ Thaur habe im Bescheidverfahren zur Deponie keine Parteienstellung, ergänzt Walser: „Aber wir werden uns politisch wehren.“

In Rum lösen diese Vorwürfe nur heftiges Kopfschütteln aus: „Es wird zu keiner Veränderung oder Mehrbelastung kommen“, betont BM Josef Karbon, „wir betreiben die Aushubdeponie wie bisher moderat in kleinen Schüttungen weiter.“ Die Deponie sei für Bodenaushub aus Rum gedacht, stellt Amtsleiter Christian Braito klar, „wir karren nichts von woanders her, ich kann die Thaurer beruhigen“. Jeder Rumer Häusl- bauer sei froh, wenn er in Rum deponieren könne. „Kein großer Bau hat bisher hier abgeladen“, bekräftigt Karbon und weiter: „Wir sind als Gemeinde selbst Betreiber, es geht uns also nicht darum, ein Geschäft zu machen oder die Deponie schnellstmöglich zu füllen.“