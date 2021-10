Literaturnobelpreis wird verliehen: Vorglühen mit den Immergleichen

Unter den bisher Ausgezeichneten sind Autorinnen unterrepräsentiert. In mehr als 100 Jahren Preis-Historie wurde 16 Frauen prämiert. Zuletzt im Vorjahr die US-Lyrikerin Louise Glück – die, auch das nur am Rande, davor auf keiner Wett- und Expertenliste stand. Schief ist die Historie auch aus anderer Perspektive: Seit 1901 ging der Preis nur 16-mal an Literatur außerhalb des europäisch-angloamerikanischen Kulturraums. Heuer gilt auch Maryse Condé aus Guadeloupe als Anwärterin auf die mit rund 980.000 Euro dotierte Auszeichnung. Den Blick an und über die Ränder der westlichen Welt soll künftig ein neues Experten-Gremium erleichtern, das das Nobelpreis-Komitee der Schwedischen Akademie berät. Ob die Reform schon heuer für Überraschungen sorgt – heute, 13 Uhr, weiß man mehr. (jole)