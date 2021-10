Mythen um das Hymen: Die große Mär vom Jungfernhäutchen

Obwohl das Jungfernhäutchen mehr Mythos als Realität ist, hat es in vielen patriarchalen Kulturen eine gesellschaftliche Relevanz.

Es gibt Erzählungen, die halten sich selbst in aufgeklärten Zeiten hartnäckig. Etwa jene vom Jungfernhäutchen. In der Vorstellung vieler verschließt das Hymen wie eine Folie den Vaginaleingang und reißt beim ersten Geschlechtsverkehr ein. „Das ist falsch“, betont Hanna Hosa, Assistenzärztin an der Uniklinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin Innsbruck und Teil des Teams der „First Love Ambulanz“. Es gibt weder Häutchen noch Verschluss, noch reißt irgendetwas ein.