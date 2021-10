Glimmbrand in Fulpmes: Mitarbeiter löschten noch vor Feuerwehr

Fulpmes – Im Industriegelände in Fulpmes ist es am Donnerstagmittag zu einem Glimmbrand gekommen. Der Brand brach in einer Halle im Bereich der Filterabsaugung einer Maschine aus. Die Mitarbeiter der Firma löschten die glimmenden Filter noch vor Eintreffen der Feuerwehr und transportierten diese ins Freie.