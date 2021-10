Stocker in Kematen mit neuem 11.000 m² Betriebsgelände

Bei Stocker in Kematen kann in einem Schauraum ein Biomasseheizwerk angesehen werden.

Innsbruck, Kematen – Die zuvor in Innsbruck ansässige H. Stocker GmbH hat im Jänner 2021 die neuen Hallen im ca. 10 km entfernten Kematen in der Sellrainer Straße 1 bezogen. Der neue Standort bietet auf ca. 11.000 m² alles, was für die Durchführung der Geschäftstätigkeit (abgerundetes und vollständiges Sortiment für den Neubau und die Kaminsanierung) benötigt wird.