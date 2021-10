Kufstein würdigte seine Künstler und Kulturvereine

Kufstein – Eine Jury aus sieben Bürgerinnen und Bürgern sichtete im Jahr 2020 die vielfältige Bandbreite des Kufsteiner Kulturangebots: Kunst im öffentlichen Raum, Kabarett, Konzerte bis zu Literaturveranstaltungen. Nun hat die Jury die außergewöhnlichsten Werke in den Bereichen Musik, Theater und Veranstaltungen bewertet und die kulturellen Highlights prämiert. In feierlichem Rahmen wurden in dreizehn Kategorien Einzelkünstler und Vereine geehrt.

„Lange Zeit mussten wir auf viele Arten der Unterhaltung im öffentlichen Leben verzichten. Umso mehr freut es mich, auch dieses Jahr den Kultur-Preis zu überreichen. Es macht mich stolz, dass wir in Kufstein auf so vielfältige und hochkarätige Weise Kultur erleben dürfen“, betonte Kulturreferent GR Klaus Reitberger in seiner Ansprache. Gewürdigt wurde Lisa Mauracher für ihre Balkonkonzerte in der Sparte Online-Kunst. Der Verein „Arche Noe“ durfte sich über Kulturpreise in der Kategorie bestes Jahresprogramm, beste Musikveranstaltung, beste Kabarett-Veranstaltung und das provokanteste Werk mit dem Stück „Der Vorname“ freuen. Das Stadttheater Kufstein erhielt Auszeichnungen für das beste Theaterstück („Richard III.“), für das Werk mit der emotionalsten Botschaft („Shirley Valentine“) und für den ungewöhnlichsten Kulturevent (Improvisationstheater).