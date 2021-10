KSÖ-Tirol: Ein Danke und Rückblick auf erfolgreiche Jahre

Innsbruck – „Es ist heute an der Zeit, Danke zu sagen.“ Mit diesen Worten eröffnete Moser-Holding-CEO Hermann Petz am Mittwochabend per Video das Sicherheitsevent der Tiroler Landesstelle des Kuratoriums Sicheres Österreich (KSÖ) in der Messehalle. Anlass für die Danksagung war das Zehn-Jahr-Jubiläum des KSÖ-Tirol. „Gemeinsam mit dem Land Tirol, vielen Institutionen und Partnern aus der Wirtschaft und der Polizei als organisatorischem Dreh- und Angelpunkt ist es uns gelungen, das Thema Sicherheit in Tirol auf sehr breite Beine zu stellen“, zog KSÖ-Tirol-Präsidiumsmitglied Petz Bilanz: „Damit ist der Landesklub Tirol zu einer der Vorzeigeorganisationen des KSÖ geworden.“